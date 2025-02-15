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  • Лепехин заявил, что в России не умеют болеть: «Я истекал кровью, а меня оскорбляли с трибун»

Лепехин заявил, что в России не умеют болеть: «Я истекал кровью, а меня оскорбляли с трибун»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин считает, что в России не умеют поддерживать свои команды.

«Можно сказать, что как таковой культуры боления у нас нет. Именно что культуры – культурно болеть не умеют. Такое ощущение, что фанатам больше нравится не поддерживать своих футболистов, а оскорблять чужих. Но ведь эти игроки через время могут играть уже за вашу команду, да и в целом, просто болейте за своих, зачем так себя вести? Что это за боление такое?

Помню, как играл в Чите за питерское «Динамо». Мне разбили голову в одном из столкновений, наложили в итоге четыре шва. Я стою на бровке, мне обрабатывают голову, течет кровь… А болельщики в это время меня всячески оскорбляют и требуют, чтобы я ушел с поля. Орут так, словно я им что-то очень плохое сделал… Оскорбляли всей трибуной… Я должен был умереть там или что сделать? Смотришь на эти все оскорбления и становится печально. Просто болейте за своих, ребята и живите дружно!» – сказал Лепехин.

  • В упомянутом матче в Чите Лепехин не покинул поле даже с травмой головы.
  • Константин брал бронзу чемпионата России с «Зенитом».
  • За команду в чемпионате он провел 134 матча, забил 7 голов.

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Источник: «РБ Спорт»

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15.02.2025 21:51
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Комментарии (11)
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Айболид
1739646342
Костя , Костя , экую ты пургу метёшь . Кстати , а где Лепёхин говорит что "ИСТЕКАЛ" кровью ? Новостник опять хнёй страдает .
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andrei-sarap-yandex
1739649168
правильно говорит..ФАНАТЫ ДЕБИЛЫ приходят на стадионы оскорблять другие команды .нет культуры болельщика а БЫДЛО ....рядом дети.... а дебилы не смотрят футбол и другим не дают смотреть....в СССР ходили на футбол целыми семьями и никто не оскорблял чужих игроком или болельщиков.....я поэтому не хожу на футбол из за ДЕБИЛОВ....ДОЛОЙ ЛИМИТ...
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Ловкий Бубен
1739654849
Да очень много животных , хотя бы на бомбардир зайдите , когда большой срач
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