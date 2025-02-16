Аршавин объяснил, почему Илич не поможет «Спартаку» в борьбе за чемпионство

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном новичке «Спартака» полузащитнике Иване Иличе.

«Если сообщения о том, что Илич не сможет нормально тренироваться как минимум до апреля верны, то он, очевидно, не пригодится «Спартаку» в режиме «здесь и сейчас», чтобы включиться в борьбу за чемпионство этой весной.

С другой стороны, если руководство рассматривает его как одного из лидеров команды на долгий срок, с перспективной в несколько лет, то трансфер нормальный. Здесь вопрос не денег, а целей», – сказал Аршавин.