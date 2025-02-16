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  • Аршавин объяснил, почему Илич не поможет «Спартаку» в борьбе за чемпионство

Аршавин объяснил, почему Илич не поможет «Спартаку» в борьбе за чемпионство

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном новичке «Спартака» полузащитнике Иване Иличе.

«Если сообщения о том, что Илич не сможет нормально тренироваться как минимум до апреля верны, то он, очевидно, не пригодится «Спартаку» в режиме «здесь и сейчас», чтобы включиться в борьбу за чемпионство этой весной.

С другой стороны, если руководство рассматривает его как одного из лидеров команды на долгий срок, с перспективной в несколько лет, то трансфер нормальный. Здесь вопрос не денег, а целей», – сказал Аршавин.

  • 23-летний Иван Илич провел в этом сезоне 13 игр за «Торино», забил 1 гол, отдал 1 ассист.
  • Transfermarkt оценивает стоимость серба в 18 миллионов евро.
  • Из-за мышечных проблем последний раз футболист выходил на поле 5 января.
  • Сообщалось, что «Спартак» отказался от трансфера Илича после долгих переговоров.

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Источник: «ВсеПроСпорт»

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16.02.2025 13:58
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Комментарии (8)
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NewLife
1739704131
Редактору "ВсеПроСпорт" и Шаве успешного лечения в палате № 6 от мании преследования не состоявшимися событиями))))
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slavа0508
1739706375
что за травма у него ???
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Каратель помойников
1739720169
Чипсавим прям Ванга)) конечно не поможет,потому как его нет в составе.понятно зачем такого недалекого держит ведмедь
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