Аршавин объяснил, почему Илич не поможет «Спартаку» в борьбе за чемпионство

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном новичке «Спартака» полузащитнике Иване Иличе.
«Если сообщения о том, что Илич не сможет нормально тренироваться как минимум до апреля верны, то он, очевидно, не пригодится «Спартаку» в режиме «здесь и сейчас», чтобы включиться в борьбу за чемпионство этой весной.
С другой стороны, если руководство рассматривает его как одного из лидеров команды на долгий срок, с перспективной в несколько лет, то трансфер нормальный. Здесь вопрос не денег, а целей», – сказал Аршавин.
- 23-летний Иван Илич провел в этом сезоне 13 игр за «Торино», забил 1 гол, отдал 1 ассист.
- Transfermarkt оценивает стоимость серба в 18 миллионов евро.
- Из-за мышечных проблем последний раз футболист выходил на поле 5 января.
- Сообщалось, что «Спартак» отказался от трансфера Илича после долгих переговоров.