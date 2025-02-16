Экс-гендиректор «Спартака»: «Угальде – топ-форвард для РПЛ»

Бывший президент РПЛ, экс-гендиректор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин высказался о вкладе нападающего Манфреда Угальде в игру красно-белых.

«Спартаку» надо побеждать в каждом матче. Угальде хорошо вписался в игру красно-белых.

Непонятно, кто будет играть в основном составе, потому что клуб купил игрока за 20 миллионов евро. Если Манфред будет выходить в основном составе, то будет лучшим бомбардиром, он фартовый парень.

К Угальде изначально относились скептически, но потом он разыгрался и выглядит прилично, несмотря на небольшой рост. Угальде – топ-форвард для РПЛ», – сказал Заварзин.

В сезоне-2024/25 22-летний Угальде провел 22 матча за «Спартак», забил 16 мячей и отдал 3 результативные передачи.

7 февраля столичный клуб приобрел у АЕКа 27 летнего нападающего Ливая Гарсию. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 18,7 миллиона евро без учета бонусов.