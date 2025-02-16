Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Экс-гендиректор «Спартака»: «Угальде – топ-форвард для РПЛ»

Экс-гендиректор «Спартака»: «Угальде – топ-форвард для РПЛ»

Бывший президент РПЛ, экс-гендиректор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин высказался о вкладе нападающего Манфреда Угальде в игру красно-белых.

«Спартаку» надо побеждать в каждом матче. Угальде хорошо вписался в игру красно-белых.

Непонятно, кто будет играть в основном составе, потому что клуб купил игрока за 20 миллионов евро. Если Манфред будет выходить в основном составе, то будет лучшим бомбардиром, он фартовый парень.

К Угальде изначально относились скептически, но потом он разыгрался и выглядит прилично, несмотря на небольшой рост. Угальде – топ-форвард для РПЛ», – сказал Заварзин.

В сезоне-2024/25 22-летний Угальде провел 22 матча за «Спартак», забил 16 мячей и отдал 3 результативные передачи.

7 февраля столичный клуб приобрел у АЕКа 27 летнего нападающего Ливая Гарсию. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 18,7 миллиона евро без учета бонусов.

Новости по теме
Червиченко – о Зиньковском: «Его период в «Спартаке» закончился» 1
Бывший тренер «Спартака»: «Зенит» даже в тройку не войдет» 9
Зиньковский прибыл на сбор «Крыльев Советов» 4
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

16.02.2025 16:57
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1739714362
мы прекрасно об этом знаем что нибудь поинтереснее скажи
Ответить
Каратель помойников
1739719828
Вот и посмотрим,уже не долго осталось,а потом выводы делать кто топ,а кто куеглот
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 