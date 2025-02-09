«Неадекватное поведение»: раскрыто местонахождение ивуарийского игрока «СКА-Хабаровска», прогуливающего сборы

В пресс-службе «СКА-Хабаровска» прояснили ситуацию с форвардом Яо Шарлем. Он прогуливает сборы.

«После того, как выяснилось, что Шарль самовольно уехал в КНР и сейчас находится в одном из местных клубов, «СКА-Хабаровск» обратился к футболисту и к этому китайскому клубу с требованиями объяснить сложившуюся ситуацию.

У СКА есть на руках предложения о его трансфере в минское «Динамо» и «БАТЭ», есть интерес ещe нескольких клубов из Сербии, Болгарии и ФНЛ. Но Шарль с агентами срывают продвижение по переговорам своими действиями и неадекватным поведением, в том числе в ходе переговоров с новыми клубами. Представители игрока везде предлагают его свободным агентом, хотя он таковым не является», – сообщили в хабаровском клубе.