«СКА-Хабаровск» перестал платить форварду, прогулявшему сборы

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Алексей Кандалинцев сообщил, что клуб перестал платить зарплату форварду Яо Шарлю. Он не явился на зимние сборы.

24-летний игрок стоит 150 тысяч евро.

Он переехал в Хабаровск в 2022 году из ивуарийского «Каскадеса».

В 64 матчах за «СКА-Хабаровск» у Шарля 8 голов, 3 ассиста.

«Мы отправляем на почту Шарлю официальные письма, он в расположении клуба так и не появлялся. Сначала он самостоятельно поехал в китайский клуб «Яньбянь Лонджинь», там не знали, что футболист не свободен, клуб хотел его оставить, но не хотел платить деньги. Мы связались с китайским клубом, спросили, каким образом наш футболист находится у них в расположении. Там засуетились, понимали, что это нарушение регламентов, отпустили его.

Мы в любом случае будем в выигрыше, действуем по закону, он бегает по разным клубам, какие-то люди его наставляют. Хотя мы ему деньги не платим, у него же прогулы тренировок. Футболист сидит без денег, без команды, непонятное поведение. Мог спокойно доиграть, поехал бы в команду, ведь к нему все относились очень доброжелательно, болельщики его любят», – сказал Кандалинцев.