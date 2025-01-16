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    • Ивуарийский форвард «СКА-Хабаровска» прогуливает сборы: угрожающее заявление клуба

    Ивуарийский форвард «СКА-Хабаровска» прогуливает сборы: угрожающее заявление клуба

    «СКА-Хабаровск» опубликовал официальное заявление по поводу неприбытия на сборы форварда Яо Шарля.

    «С большим разочарованием вынуждены сообщить, что футболист-профессионал нашего клуба Жан Шарль Оливье Яо до настоящего времени не прибыл в расположение клуба. Как следствие, игрок не прошeл углублeнное медицинское обследование и не летит с командой на первый учебно-тренировочный сбор, который начинается сегодня (16 января) в турецкой Анталье.

    При этом информация о его неявке на сбор «СКА-Хабаровск» появилась в телеграм-канале «ФНЛ с Ильевым» ещe до прибытия в Москву самолета, на который клубом для Шарля был приобретен билет. Этот факт может говорить о том, что действия футболиста, нарушающие трудовой договор, координируются определенными людьми, заинтересованными в его переходе в новый клуб. При этом сам игрок, возможно, не до конца понимает последствия своих действий в интересах выгодоприобретателей.

    ФК «СКА-Хабаровск» неоднократно предупреждал Шарля о недопустимости такого поведения, как и об отсутствии у него веских оснований для досрочного расторжения трудового договора. Более того, мы не раз сообщали ему о готовности вести переговоры с другими клубами о его трансфере на очень адекватных условиях. Однако ни одного официального запроса к нам не поступало.

    Указанные в упомянутом посте телеграм-канала клубы ФНЛ действительно обращались в частном порядке по поводу Шарля, не выражая готовности нести расходы, но желая получить футболиста до окончания его контракта с нами. ФК «СКА-Хабаровск» не позволит никому использовать игроков для давления на нас с целью принять невыгодные для клуба условия.

    В случае, если Шарль продолжит деструктивное поведение, ФК «СКА-Хабаровск» будет отстаивать свои интересы в юрисдикционных органах ФИФА и РФС. Самому игроку в этом случае будет грозить дисквалификация, а также обязательство выплатить клубу компенсацию за досрочное расторжение контракта и возместить все понесенные в связи с этим расходы», – написали хабаровчане.

    • 24-летний игрок стоит 150 тысяч евро.
    • Он переехал в Хабаровск в 2022 году из ивуарийского «Каскадеса».
    • В 64 матчах за «СКА-Хабаровск» у Шарля 8 голов, 3 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал «СКА-Хабаровска»

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