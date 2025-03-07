«СКА-Хабаровск» определися с будущим легионера, который не явился на сборы

«СКА-Хабаровск» договорился о трансфере нападающего Яо Шарля в БАТЭ.
«Всего хорошего, Шарль!
Мы благодарим нападающего за совместную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.
- Форвард так и не приехал в расположение «СКА-Хабаровск» на предсезонные сборы этой зимой.
- Шарль выступал за российский клуб с сентября 2022 года, провел 64 матча, забил 8 голов, отдал 3 передачи.
- Сумма трансфера 24-летнего ивуарийца, по данным Transfermarkt, составила 50 тысяч евро.
Источник: телеграм-канал ФК «СКА-Хабаровск»