«СКА-Хабаровск» определися с будущим легионера, который не явился на сборы

«СКА-Хабаровск» договорился о трансфере нападающего Яо Шарля в БАТЭ.

«Всего хорошего, Шарль!

Мы благодарим нападающего за совместную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.