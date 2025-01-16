Ивуарийский форвард объяснил, почему прогуливает сборы «СКА-Хабаровска»

Яо Шарль, форвард «СКА-Хабаровск», объяснил, почему не прибыл на сборы.

«Я не явился в расположение клуба потому, что с начала сезона я просил разрешения уйти из‑за нехватки игрового времени. Спортивный директор сказал, что трансферное окно скоро закроется, поэтому времени слишком мало, чтобы найти замену. Потом в декабре открылось трансферное окно, я хотел уйти. В этом же месяце я начал обсуждать свой возможный уход, но спортивный директор отклонил любые предложения по мне, заявив, что они неприемлемы.

Я говорил с ним по телефону, предлагал варианты, но он все отверг, сказав, что я им очень нужен на сезон. Я не могу понять, зачем ему нужен игрок, который проводит все свое время на скамейке запасных и играет только 8 минут, 12 минут, 20 минут за матч?

Клуб опубликовал пресс‑релиз спортивного директора о том, что они решили отпустить Юрия Бавина и Рустама Халимбекова, потому что «они играют мало». Так почему бы не дать мне шанс уйти в другое место, ведь я ни разу не был в стартовом составе на матчи первенства? Я решил не возвращаться в клуб, потому что у меня нет там перспектив, это для меня большая проблема», – сказал Шарль.