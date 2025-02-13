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«Торпедо» выкупило нападающего у «Спартака»

«Торпедо» достигло договоренности со «Спартаком» о переходе 18-летнего нападающего Егора Сысоева.

По данным журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера игрока в клуб Первой лиги составила 7 миллионов рублей плюс 25% от перепродажи. Сысоев подписал контракт с черно-белыми на 3,5 года.

Изначально «Спартак» был готов отпустить игрока только за процент от перепродажи, так как у него летом истекал контракт. Но когда в клуба узнали, что переход планируется в «Торпедо», назначили первоначальную цену в 15 миллионов рублей.

К Сысоеву также был интерес со стороны «Динамо», а прошлым летом «Пари НН» хотел приобрести форварда за 10 миллионов рублей плюс 25% от перепродажи.

Сам «Спартак» тоже пытался продлить контракт с игроком, но футболист отказался.

  • В прошлом сезоне Молодежной футбольной лиги Сысоев провел 22 матча за «Спартак», забил 9 голов
  • Он выступал также за юношескую сборную России.

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Источник: официальный сайт «Торпедо»

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13.02.2025 10:46
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Комментарии (3)
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Цугундeр
1739436061
Такой молодой , а уже Нападающий..))
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alefreddy
1739439689
удачи ему в новом клубе
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