«Торпедо» выкупило нападающего у «Спартака»

«Торпедо» достигло договоренности со «Спартаком» о переходе 18-летнего нападающего Егора Сысоева.

По данным журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера игрока в клуб Первой лиги составила 7 миллионов рублей плюс 25% от перепродажи. Сысоев подписал контракт с черно-белыми на 3,5 года.

Изначально «Спартак» был готов отпустить игрока только за процент от перепродажи, так как у него летом истекал контракт. Но когда в клуба узнали, что переход планируется в «Торпедо», назначили первоначальную цену в 15 миллионов рублей.

К Сысоеву также был интерес со стороны «Динамо», а прошлым летом «Пари НН» хотел приобрести форварда за 10 миллионов рублей плюс 25% от перепродажи.

Сам «Спартак» тоже пытался продлить контракт с игроком, но футболист отказался.