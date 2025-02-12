Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Певица Серябкина ответила, надо ли спортсменам заниматься сексом перед матчами

Певица Серябкина ответила, надо ли спортсменам заниматься сексом перед матчами

Российская певица Ольга Серябкина рекомендует футболистам не заниматься сексом перед играми.

– Некоторые тренеры запрещают хоккеистам перед матчами заниматься сексом. Честно ли это?

– Я эту тему, естественно, знаю. В некотором смысле, считаю, что это верно, потому что-то напряжение, которое создается, выплескивается на льду… Но слышала и такую версию, что у женщин и мужчин разная физиология.

Мужчинам, скорее, не надо заниматься сексом перед соревнованиями, а женщинам, наоборот, надо, потому что у них совсем другая физика. Наверное, я больше придерживаюсь именно этого мнения.

  • Серябкина ранее пела в группе «Серебро».
  • Сейчас она занимается сольным творчеством.
  • Также Серябкина снималась в кино.

Новости по теме
Мостовой: «Спартак» своими трансферами бросил вызов «Зениту»
Мимович достался «Зениту» бесплатно 2
Ловчев назвал сильнейшего российского форварда последних 10 лет 1
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:01
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тинез Розоп
1739380342
Значит если херова спела , то не трахнули перед концертом? Пугачёва всегда хорошо пела)))…
Ответить
knikos
1739380360
Пловчихи ГДР , ( да ! ещё в те времена ) перед соревнованиями , как правило , занимались сексом , что оказывало влияние на результат . Кто помнит , большинство рекордов того времени принадлежало именно им ! Ну и у сборной ГДР были отличные результаты на ОИ и чемпионатах .
Ответить
tushkanlz
1739380604
Только Настоящие мужчины могут заниматься "секисом" До...После...Во время (в перерыве)...Да и Вместо матча!))))
Ответить
...короче
1739384729
...певица? Серябкина? Не слышал, не слушал... Пошла нахер...
Ответить
Старина Хэнк
1739386241
Она в теме...Охренеть! Не узнаю чемпионку в гриме.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 