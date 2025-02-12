Певица Серябкина ответила, надо ли спортсменам заниматься сексом перед матчами

Российская певица Ольга Серябкина рекомендует футболистам не заниматься сексом перед играми.
– Некоторые тренеры запрещают хоккеистам перед матчами заниматься сексом. Честно ли это?
– Я эту тему, естественно, знаю. В некотором смысле, считаю, что это верно, потому что-то напряжение, которое создается, выплескивается на льду… Но слышала и такую версию, что у женщин и мужчин разная физиология.
Мужчинам, скорее, не надо заниматься сексом перед соревнованиями, а женщинам, наоборот, надо, потому что у них совсем другая физика. Наверное, я больше придерживаюсь именно этого мнения.
- Серябкина ранее пела в группе «Серебро».
- Сейчас она занимается сольным творчеством.
- Также Серябкина снималась в кино.