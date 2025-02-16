Сафонов дал интервью на французском языке после матча с «Тулузой»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов после гостевого матча 22-го тура Лиги 1 против «Тулузы» (1:0) дали интервью журналистам на французском языке.
В частности, он высказался об обучении языку и конкуренции в клубе.
«Сейчас мне комфортнее, потому что я начал говорить на французском, могу общаться с одноклубниками, теперь все лучше и лучше! Я стараюсь заниматься французским 2-3 раза в неделю, но иногда это бывает сложно – много матчей, не хватает времени
У нас 3 хороших вратаря – это здоровая конкуренция. Нормально, что вратарь чувствует давление, потому что есть ещe игрок, который ждeт шанса выйти на поле. Когда я тренируюсь с Джанлуиджи и Арнау, я подмечаю много важных вещей. Где-то сложно, но мне важно прогрессировать», – сказал Сафонов.
- Всего в сезоне у 25-летнего Сафонова 10 встреч за «ПСЖ», 6 пропущенных мячей и 5 «сухих» матчей.
- Он перешел в парижский клуб 1 июля.