Сафонов дал интервью на французском языке после матча с «Тулузой»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов после гостевого матча 22-го тура Лиги 1 против «Тулузы» (1:0) дали интервью журналистам на французском языке.

В частности, он высказался об обучении языку и конкуренции в клубе.

«Сейчас мне комфортнее, потому что я начал говорить на французском, могу общаться с одноклубниками, теперь все лучше и лучше! Я стараюсь заниматься французским 2-3 раза в неделю, но иногда это бывает сложно – много матчей, не хватает времени

У нас 3 хороших вратаря – это здоровая конкуренция. Нормально, что вратарь чувствует давление, потому что есть ещe игрок, который ждeт шанса выйти на поле. Когда я тренируюсь с Джанлуиджи и Арнау, я подмечаю много важных вещей. Где-то сложно, но мне важно прогрессировать», – сказал Сафонов.