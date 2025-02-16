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  • Сафонов дал интервью на французском языке после матча с «Тулузой»

Сафонов дал интервью на французском языке после матча с «Тулузой»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов после гостевого матча 22-го тура Лиги 1 против «Тулузы» (1:0) дали интервью журналистам на французском языке.

В частности, он высказался об обучении языку и конкуренции в клубе.

«Сейчас мне комфортнее, потому что я начал говорить на французском, могу общаться с одноклубниками, теперь все лучше и лучше! Я стараюсь заниматься французским 2-3 раза в неделю, но иногда это бывает сложно – много матчей, не хватает времени

У нас 3 хороших вратаря – это здоровая конкуренция. Нормально, что вратарь чувствует давление, потому что есть ещe игрок, который ждeт шанса выйти на поле. Когда я тренируюсь с Джанлуиджи и Арнау, я подмечаю много важных вещей. Где-то сложно, но мне важно прогрессировать», – сказал Сафонов.

  • Всего в сезоне у 25-летнего Сафонова 10 встреч за «ПСЖ», 6 пропущенных мячей и 5 «сухих» матчей.
  • Он перешел в парижский клуб 1 июля.

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Источник: телеграм-канал Спортс''

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16.02.2025 14:32
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Комментарии (11)
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fakeid
1739706189
же не манж па сис жур ***
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Таврида
1739706476
Кум теля пасе, а кума лён трэ.
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Мордаванин
1739706997
мой старый друг ланфрен ланфра)) не ,,!красавец однозначно!
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Mirak92
1739707799
УИИИ
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NewLife
1739712836
Браво !
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Океан
1739713726
У парня выбора нет,на родине его ждут приставы и бывшая жена.
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...короче
1739714871
...Вах! Ещё и с корректным северным прононсом)...
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k611
1739717583
Французский язык достаточно сложный, так что молодец конечно.
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DOCTOR PENALTY
1739735776
Полиглот Мотя. ) Когда вью закончилось и отошёл в сторону, резко перешёл на мат.
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