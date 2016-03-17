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  • Валентин Иванов: «Низовцев не получит назначений на матчи до конца сезона»

Валентин Иванов: «Низовцев не получит назначений на матчи до конца сезона»

17 марта 2016, 11:07
11

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов объявил о решении относительно главного судьи матча 26-го тура ФНЛ «Сибирь» - «Торпедо» Игоря Низовцева.

Напомним, что во время игры арбитр назначил три пенальти в ворота хозяев и показал три красные карточки.

«По итогам работы Низовцева на этом матче он не будет получать назначений ни в одной из лиг до конца сезона. Окончательное решение по нему будет принимать, как это и положено, судейский комитет РФС», - сказал Иванов.

Отметим, что действия судьи уже раскритиковал Николай Цыган.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. ФНЛ Россия Cибирь Армавир Низовцев Игорь
Комментарии (11)
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FanatSerj
1458202480
Ну если первых два пеналя еще можно притянуть к категории на "усмотрение арбитра", то 3-й пеналь это что то вообще феноменальное, где он там был - "загадка".
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Вомбат
1458203142
до конца сезона ему на икру хватит, а потом опять назначат и история повторится. И не раз.
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Владимир С
1458204885
да судья просто подсуживал торпедо армавир
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REDWHITE_
1458206322
проходил стажировку у гинера))))) игру сломал, жизнь удалась!))) яхта, вилла и деньжат внукам)))
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Aztec58
1458213837
К работе Низовцева и раньше были обоснованные претензии, но... судил, судит и будет судить, вот только немножко отдохнёт, ага.
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Aztec58
1458215760
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов прокомментировал работу главного арбитра матча 1-го тура РФПЛ «Мордовия» — «Локомотив» (0:1) Игоря Низовцева. «Что касается пенальти, назначенного в матче „Мордовия“ — «Локомотив». Позиция у судьи была хорошая, претензия есть. Суть возможного нарушения я понимаю. Игрок «Локомотива» опережает, играет в мяч, игрок «Мордовии» опаздывает. И если он бьёт по ноге, то это пенальти. Но проблема в том, что удара по ноге я не вижу. Низовцев тоже сказал, что не знает, что произошло. Говорит, видел контакт, но на повторе — не вижу. В любом случае я очень рад, что этот пенальти забит не был. Я не исключаю, что там был какой-то мизерный неуловимый контакт. Но такой контакт не может быть поводом для назначения пенальти. И Игорю я сказал: «Извини, но к тебе это конкретная претензия, это твоя обязанность различать, был контакт или не был, а если был, то насколько серьёзный». Хотя в последнее время Игорь достаточно неплохо прибавляет в судействе. В начале у него были не совсем логичные решения при рассмотрении единоборств, но в последнее время такого не было. Хотя в матче «Мордовия» — «Локомотив» такая ситуация произошла», — сказал Иванов в эфире телеканала «Наш футбол». (с).
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Igreks
1458219937
что тут говорить - ))) Страна духовных скрепов))
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