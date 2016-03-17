Валентин Иванов: «Низовцев не получит назначений на матчи до конца сезона»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов объявил о решении относительно главного судьи матча 26-го тура ФНЛ «Сибирь» - «Торпедо» Игоря Низовцева.

Напомним, что во время игры арбитр назначил три пенальти в ворота хозяев и показал три красные карточки.

«По итогам работы Низовцева на этом матче он не будет получать назначений ни в одной из лиг до конца сезона. Окончательное решение по нему будет принимать, как это и положено, судейский комитет РФС», - сказал Иванов.

Отметим, что действия судьи уже раскритиковал Николай Цыган.

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