Оценки Сафонова за матч с «Тулузой»

L’Équipe поставила российскому вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову 6 баллов за матч 22-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (1:0). Более высокие оценки у парижан достались только автору победного гола полузащитнику Фабиану Руису и защитнику Вильму Пачо. Они получили по 7 баллов. Худшим в «ПСЖ», по мнению L’Équipe, был Люка Эрнандес с оценкой 3,5. Вингер Хвича Кварацхелия получил 4.

Le Parisien поставила Сафонова на второе место в рейтинге игроков «ПСЖ» с 6,5 балла. Лучшим в команде стал Руис с оценкой 7. Кварацхелия и Эрнандес получили худшие оценки – по 3 балла каждый.