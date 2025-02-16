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Оценки Сафонова за матч с «Тулузой»

L’Équipe поставила российскому вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову 6 баллов за матч 22-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (1:0). Более высокие оценки у парижан достались только автору победного гола полузащитнику Фабиану Руису и защитнику Вильму Пачо. Они получили по 7 баллов. Худшим в «ПСЖ», по мнению L’Équipe, был Люка Эрнандес с оценкой 3,5. Вингер Хвича Кварацхелия получил 4.

Le Parisien поставила Сафонова на второе место в рейтинге игроков «ПСЖ» с 6,5 балла. Лучшим в команде стал Руис с оценкой 7. Кварацхелия и Эрнандес получили худшие оценки – по 3 балла каждый.

  • В этом матче Сафонов отразил 4 удара и отдал 23 паса, 21 из которых были точными.
  • Всего в сезоне у 25-летнего Сафонова 10 встреч за «ПСЖ», 6 пропущенных мячей и 5 «сухих» матчей.

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Источник: Canal Supporters

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16.02.2025 16:00
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Комментарии (3)
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Fju-2
1739711575
Не зря Бубнов во Франции играл, научил тамошних журналистов оценки ставить)
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Benifacto
1739721726
странно за победу ставить меньше 5...
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zigbert
1739725760
Неплохо. Теперь главное не опускать планку.
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