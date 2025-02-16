Генич оценил вариант перехода Глебова в «Динамо»

Комментатор Константин Генич считает, что полузащитник Данил Глебов успешно впишется в схему игры «Динамо» в случае перехода из «Ростова».

– Глебов нужен этой команде?

– Было бы неплохо. Во‑первых, «русская» позиция. Во‑вторых, позиция проблемная, команде нужен опорный полузащитник. Туда передвинули Лаксальта. Возможно, Личка не очень доволен игрой Скопинцева в обороне. Поэтому вариант с возвращением Лаксальта на позицию левого защитника рассматривается.

Учитывая, что «Динамо» использует схему 4–3–3, по которой играет «Ростов», для Глебова не будет проблемой адаптироваться и приспособиться к игре и новым партнeрам. Эта позиция была проблемной и уязвимой еще и до Лички. Она остается уязвимой и сейчас. Хотите хорошего игрока – заплатите деньги, которые требует «Ростов». Эти деньги вполне подъемные.