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Генич оценил вариант перехода Глебова в «Динамо»

Комментатор Константин Генич считает, что полузащитник Данил Глебов успешно впишется в схему игры «Динамо» в случае перехода из «Ростова».

– Глебов нужен этой команде?

– Было бы неплохо. Во‑первых, «русская» позиция. Во‑вторых, позиция проблемная, команде нужен опорный полузащитник. Туда передвинули Лаксальта. Возможно, Личка не очень доволен игрой Скопинцева в обороне. Поэтому вариант с возвращением Лаксальта на позицию левого защитника рассматривается.

Учитывая, что «Динамо» использует схему 4–3–3, по которой играет «Ростов», для Глебова не будет проблемой адаптироваться и приспособиться к игре и новым партнeрам. Эта позиция была проблемной и уязвимой еще и до Лички. Она остается уязвимой и сейчас. Хотите хорошего игрока – заплатите деньги, которые требует «Ростов». Эти деньги вполне подъемные.

  • По данным «РБ Спорт», «Динамо» было готово заплатить за Глебова 7 миллионов евро с рассрочкой, но эти варианты не устроили «Ростов».
  • 25-летний Глебов провел в этом сезоне 23 матча за клуб, забил 1 гол, отдал 1 передачу.

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Источник: «Матч ТВ»

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16.02.2025 14:57
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Комментарии (3)
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fakeid
1739707690
а что именно не устроило ростов? ну продали бы в рассрочку, и пофиг, что времени искать замену уже нет, всё равно ни за что не борются, и вылет не грозит. а то потом сдуется ваш глебов, и столько уже не предложат.
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FCSpartakM
1739713571
Что Глебов, что Осипенко личности переоцененные, на кой черт Ростов упирается в их не продаже, вернее завышение цены. Ни Осипенко, ни Глебов не определяют игру Ростова.
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zigbert
1739728209
Если бы Динамо он был очень нужен, могли бы как то утрясти этот вопрос.
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