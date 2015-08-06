Стукалов признан лучшим тренером июля в ФНЛ

Лучшим тренером июля по версии Футбольной Национальной Лиги стал наставник «Сибири» Борис Стукалов. Его команда завершила первый месяц сезона-2015/2016 на первом месте, одержав три победы в четырех турах.



Второе место с отставанием в один голос занял главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов. Питерцы также не потерпели в июле ни одного поражения, обыграв «Тосно» и «Томь», причем в гостях ,и сыграв вничью с «Арсеналом».



На третьем – наставник «Луча-Энергии» Олег Веретенников с тремя победами на старте и одним поражением как раз от «Сибири» Стукалова.



По итогам сводного голосования болельщиков не было равных Владиславу Радимову , который набрал 32% голосов.