Стукалов: «В этом отрезке было все – и взлеты, и падения»

Главный тренер «Сибири» Борис Стукалов пожелал своей команде достичь поставленных задач.

«Завершился продолжительный отрезок в первенстве, весенняя часть будет совсем короткой – 14 игр. Играть на стыках сезона очень непросто. В этом отрезке было все – и взлеты, и падения и у вашей команды, и у нашей. Я хочу пожелать и «Соколу», и «Сибири» достичь тех конкретных задач, которые поставлены перед клубами. Сегодня завершающая нота, и когда команда хозяев побеждает, болельщикам это всегда приятно. И ваши, и наши болельщики верят в команды, и мы будем стараться только для них, и чтобы футбол был краше», – сказал Стукалов.