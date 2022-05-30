Стукалов покинул пост главного тренера «Уфы»

«Уфа» после вылета в ФНЛ решила сменить главного тренера.
Алексей Стукалов подтвердил, что башкирский клуб расторг с ним контракт.
«Контракт расторгнут по согласию сторон, с сегодняшнего дня я готов рассматривать любые предложения», – сказал Стукалов.
- «Уфа» вылетела из РПЛ, проиграв в стыках «Оренбургу».
- Стукалов возглавлял команду с апреля 2021 года.
- Клуб рискует потерять профессиональный статус.
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Источник: «Матч ТВ»