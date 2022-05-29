«Уфе» грозит потеря профессионального статуса

«Уфа» после вылета из РПЛ может прекратить существование как профессиональный клуб. Причина – финансовые трудности.

Сообщается, что от «Уфы» уходит спонсор-букмекер. Теперь сотрудникам предстоит согласиться на двукратное понижение зарплаты. Если они откажутся, то клуб, вероятно, потеряет профессиональный статус.

«Из клуба уходит букмекерская компания, соответственно, название стадиона, носившее имя этого спонсора, станет прежним – «Нефтяник». Для «Уфы» контракт с букмекерами был важным, позволял рассчитывать на финансовую стабильность», – сказал источник.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ранее говорил, что в случае вылета в ФНЛ клуб может прекратить существование.

«Уфа» в переходных матчах проиграла «Оренбургу».

Уфимцы играли в РПЛ с 2014 года.

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