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«Уфе» грозит потеря профессионального статуса

«Уфа» после вылета из РПЛ может прекратить существование как профессиональный клуб. Причина – финансовые трудности.

Сообщается, что от «Уфы» уходит спонсор-букмекер. Теперь сотрудникам предстоит согласиться на двукратное понижение зарплаты. Если они откажутся, то клуб, вероятно, потеряет профессиональный статус.

«Из клуба уходит букмекерская компания, соответственно, название стадиона, носившее имя этого спонсора, станет прежним – «Нефтяник». Для «Уфы» контракт с букмекерами был важным, позволял рассчитывать на финансовую стабильность», – сказал источник.

  • Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ранее говорил, что в случае вылета в ФНЛ клуб может прекратить существование.
  • «Уфа» в переходных матчах проиграла «Оренбургу».
  • Уфимцы играли в РПЛ с 2014 года.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +2109

    serglider 33 минуты назад

    Месть Заремы страшна!))) Газизову не надо было дергаться после увольнения, тихо ушел и сопел бы в тряпочку... Глядишь и Уфа в РПЛ играла бы...

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    Рейтинг: +19526

    Аvenger 33 минуты назад

    Заремаааааааааааааааа!!! Помоги!!!!!!!

    0
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    Рейтинг: +1211

    Artemka444 47 минут назад

    позорище!!!!

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