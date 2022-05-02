Тренер «Уфы» Стукалов – о ничьей с «Химками»: «Недовольны результатом, должны были выигрывать»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов ответил на вопросы после матча 27-го тура РПЛ против «Химок», который завершился ничьей 1:1.

– До удаления и после удаления команда имела полное преимущество над соперником, но надо реализовывать. Потеря концентрации в моменте с пропущенном голом и в концовке.

Лантратов – лучший игрок матча у «Химок». Недовольны результатом должны были выигрывать.

– Что у Беленова?

– Думаю, серьезная травма. Так получилось, что ему попали и в голеностоп, и в колено. Теперь только МРТ покажет.

– Четыре очка до зоны стыков. Ситуация критическая?

– У меня есть правило: нет ничего невозможного. Будем сражаться до конца.

«Уфа» занимает предпоследнее место в таблице РПЛ.

Команде осталось сыграть с «Ростовом», «Арсеналом» и «Рубином».

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