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Габулов после матча «Химки» – «Уфа» зашел в судейскую и эмоционально поговорил с арбитрами (Sport24)

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов остался недоволен работой арбитров в игре 27-го тура РПЛ против «Уфы».

После матча функционер зашел в судейскую комнату, где эмоционально обсуждал с рефери спорные моменты.

  • «Химки» дома сыграли вничью с «Уфой» со счетом 1:1.
  • Гости отыгрались на 92-й минуте благодаря голу с пенальти.
  • Встречу обслуживал Кирилл Левников.
  • В ходе матча судья удалил защитника «Химок» Эльмира Набиуллина и главного тренера команды Сергея Юрана.

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Источник: Sport24

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