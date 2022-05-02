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  • Габулов после матча «Химки» – «Уфа» зашел в судейскую и эмоционально поговорил с арбитрами (Sport24)

Габулов после матча «Химки» – «Уфа» зашел в судейскую и эмоционально поговорил с арбитрами (Sport24)

2 мая 2022, 20:28
3

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов остался недоволен работой арбитров в игре 27-го тура РПЛ против «Уфы».

После матча функционер зашел в судейскую комнату, где эмоционально обсуждал с рефери спорные моменты.

  • «Химки» дома сыграли вничью с «Уфой» со счетом 1:1.
  • Гости отыгрались на 92-й минуте благодаря голу с пенальти.
  • Встречу обслуживал Кирилл Левников.
  • В ходе матча судья удалил защитника «Химок» Эльмира Набиуллина и главного тренера команды Сергея Юрана.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Химки Уфа Габулов Владимир
Комментарии (3)
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Ганнибал Лектор
1651519076
А что там обсуждать? Борцовский приём Набуллина против единственного ценного игрока Уфы? Или быдлоповедение Юрана? Когда судьи за тур до этого валили Крылья, Габулова всё устраивало, почему то...
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Томик
1651519510
Интересно, какие претензии? Целиком матч не смотрел, но по удалению и пенальти вопросов возникнуть не может. А если и могут, то только к игрокам "Химок". Набиуллину за такой прыжок, который почему-то комментатор упорно пытался назвать подкатом, могли и морду набить.
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Алекс636363
1651581642
габулова дисквалифицировать на полгода. раз нельзя заходить, значит, нельзя. а то возомнил себя всемогущим
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