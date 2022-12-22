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    Владимир Габулов

    Вратарь
    Имя Владимир
    Отчество Борисович
    Фамилия Габулов
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Моздок
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 19 октября 1983 (39 лет)
    Рост 190
    Вес 81
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