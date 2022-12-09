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    Габулов: «Доминация «Зенита» убивает интерес к РПЛ»

    Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов высказался о конкуренции в РПЛ.

    — Некоторые говорят, что доминация «Зенита» убивает интерес к РПЛ.

    — Абсолютно так. Убивает. Связываю такое преимущество в первую очередь с Семаком. Он подбирал игроков, выстраивал игру. Но такая доминация — не проблема «Зенита», а проблема всей нашей футбольной системы.

    • «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.
    • Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18408

      Cleaner 16 минут назад

      Интерес к РПЛ убивают такие клубы, как Химки. Своей игрой.

      0
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      Рейтинг: +424

      Азбука 20 минут назад

      Интерес убивает ID

      0
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      Рейтинг: +16589

      Barmaleushka 30 минут назад

      Околосектанский бред под диктовку .

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      Рейтинг: +17292

      ilichkadr 49 минут назад

      Доминация «Зенита» убивает интерес к РПЛ? Тогда почему доминация «ПСЖ» не убивает интерес к Лиге 1!?
      P.S. Да уж....Габулов ещё тот эксперт.

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      Рейтинг: +18408

      Cleaner > ilichkadr 14 минут назад

      У кого то, кроме французов, есть интерес ко внутреннему лягушачьему чемпионату???
      Про Габулова согласен...

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