Габулов: «Доминация «Зенита» убивает интерес к РПЛ»

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов высказался о конкуренции в РПЛ.
— Некоторые говорят, что доминация «Зенита» убивает интерес к РПЛ.
— Абсолютно так. Убивает. Связываю такое преимущество в первую очередь с Семаком. Он подбирал игроков, выстраивал игру. Но такая доминация — не проблема «Зенита», а проблема всей нашей футбольной системы.
- «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.
- Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.
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Источник: «Матч ТВ»