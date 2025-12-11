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Владимир Габулов
Новости
Владимир Габулов - новости
Завершил карьеру
19 октября 1983 (42), Моздок
#30 | Вратарь
190 см | 81 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Габулов одним прилагательным описал шансы Сафонова стать основным в «ПСЖ»
31 января
2
Габулов: «Сафонов докажет всей Европе, что он 1-й номер «ПСЖ»
2025.12.11 23:00
4
Габулов назвал тренера, который сделает «Динамо» чемпионом
2025.11.19 17:07
5
Виктор Гусев ответил Габулову на его слова про Карпина
2025.10.12 12:15
3
Габулов объяснил, почему «Краснодар» стал чемпионом
2025.06.25 18:29
1
Только один игрок до Осипенко выступал за «Динамо» под 55-м номером
2025.06.17 11:03
Габулов удивлен кадровым решением «Спартака»
2025.01.28 15:30
4
Габулов высказался о сроках отстранения российского футбола
2024.11.18 14:14
3
Габулов недоволен, как «Динамо» попрощалось с Шуниным
2024.08.23 15:29
1
Габулов назвал самый сильный московский клуб в РПЛ
2024.07.26 21:51
1
Габулов назвал открытие Евро-2024 среди вратарей
2024.06.22 17:39
Габулов оценил игру сборной России в товарищеских матчах
2024.06.17 07:18
Габулов назвал единственного топ-тренера в РПЛ
2024.05.08 23:02
8
Габулов объяснил проблемы «Зенита» в чемпионской гонке
2024.05.08 20:23
Реакция Габулова на обвинения ЦСКА в подкупе судей в победном Кубке УЕФА
2024.04.25 20:40
4
Габулов назвал причину провалов «Спартака»
2024.04.24 19:40
8
Габулов посоветовал нового тренера для ЦСКА: «При нем команда может стать чемпионом России на долгие годы»
2024.04.24 16:08
20
Танасиевич рассказал о мести Веллитону за Габулова
2024.03.22 18:23
17
«Для него «я» было больше, чем команда»: Габулов ответил Смолову
2023.06.07 19:45
2
«Ты подставил команду»: Смолов рассказал о конфликте с Габуловым на ЧМ-2018
2023.06.07 19:27
4
Габулов назвал две причины падения уровня российского футбола
2023.01.24 09:58
Габулов назвал лучшего вратаря 2022 года
2022.12.22 20:57
2
Габулов: «Россия легко бы вышла на ЧМ-2022»
2022.12.09 14:54
4
Габулов: «Доминация «Зенита» убивает интерес к РПЛ»
2022.12.09 11:10
11
Габулов назвал лучшего вратаря ЧМ-2022. Его сборная вылетела на групповом этапе
2022.12.09 10:32
Габулов: «В «Химках» были люди, которые намеренно пытались сделать плохо. Умели красиво рассказывать сказки»
2022.12.09 09:59
Габулов определил тройку лучших вратарей ЧМ-2022
2022.11.19 16:55
1
Габулов поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре
2022.11.19 12:47
Габулов назвал лучшего вратаря сборной России
2022.11.16 09:36
2
Габулов назвал лучшего вратаря осенней части сезона РПЛ
2022.11.15 20:52
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