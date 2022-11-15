Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Габулов назвал лучшего вратаря осенней части сезона РПЛ

    Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов назвал лучших вратарей первой части сезона чемпионата России.

    – По итогам первой части сезона можете назвать свою тройку лучших вратарей РПЛ?

    – Здесь нужно отметить тех вратарей, которые прошли эту дистанцию стабильно, без явных ошибок и влияли своими спасениями на результат.

    На первое место поставлю Игоря Акинфеева. Вообще не припомню у него ошибок, повлиявших на результат. Почти в каждом туре в активе вратаря ЦСКА есть сейвы. За исключением последних матчей, оборона армейцев играла довольно надежно, что в какой-то степени облегчало задачу голкиперу.

    И тем не менее, когда требовалось, Акинфеев демонстрировал высокий класс. Дерби с «Динамо» – лишнее тому подтверждение.

    Второе место отдам Александру Селихову. Он регулярно выручает «Спартак», вносит свой немалый вклад в результаты команды и в промежуточную вторую строчку в таблице. Саша играет надежно, уверенно и стабильно.

    Я бы также включил в этот список Сергея Песьякова. Добротный сезон в его исполнении. Много спасает, надежен, приносит очки своей команде. Третье место «Ростова» – отчасти его заслуга.

    Ну и поддержал бы Матвея Сафонова. Несмотря на ошибки, его уровень все равно виден. Были очень яркие спасения. Однако откровенно слабая игра «Краснодара» в обороне явно подпортила ему статистику.

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Багринцев: «Акинфеев – сильнейший вратарь в мире» 2
    «Бразильцы подъедут с пузом». Акинфеев готов сыграть в товарищеском матче против ветеранов сборной Бразилии 1
    Акинфеев в шутку пожаловался, что ему стало неинтересно играть 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11