Габулов назвал лучшего вратаря осенней части сезона РПЛ

Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов назвал лучших вратарей первой части сезона чемпионата России.

– По итогам первой части сезона можете назвать свою тройку лучших вратарей РПЛ?

– Здесь нужно отметить тех вратарей, которые прошли эту дистанцию стабильно, без явных ошибок и влияли своими спасениями на результат.

На первое место поставлю Игоря Акинфеева. Вообще не припомню у него ошибок, повлиявших на результат. Почти в каждом туре в активе вратаря ЦСКА есть сейвы. За исключением последних матчей, оборона армейцев играла довольно надежно, что в какой-то степени облегчало задачу голкиперу.

И тем не менее, когда требовалось, Акинфеев демонстрировал высокий класс. Дерби с «Динамо» – лишнее тому подтверждение.

Второе место отдам Александру Селихову. Он регулярно выручает «Спартак», вносит свой немалый вклад в результаты команды и в промежуточную вторую строчку в таблице. Саша играет надежно, уверенно и стабильно.

Я бы также включил в этот список Сергея Песьякова. Добротный сезон в его исполнении. Много спасает, надежен, приносит очки своей команде. Третье место «Ростова» – отчасти его заслуга.

Ну и поддержал бы Матвея Сафонова. Несмотря на ошибки, его уровень все равно виден. Были очень яркие спасения. Однако откровенно слабая игра «Краснодара» в обороне явно подпортила ему статистику.

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию