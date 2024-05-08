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    Габулов объяснил проблемы «Зенита» в чемпионской гонке

    Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов оценил проблемы «Зенита» в чемпионской гонке.

    «Зенит», который был в предыдущих сезонах, становился чемпионом досрочно, но и подбор футболистов был совсем другой. Ключевую роль играл Малком. Но, справедливости ради, стоит сказать, что и в прошлом сезоне были спады именно в этот отрезок. И в Кубке они вылетали именно в это время. Но благодаря тому, что были более мастеровитые футболисты и тренерский штаб принимал правильные решения, им удавалось выровнять ситуацию и стать чемпионом досрочно.

    В этом году этого не происходит. И для всех любителей футбола хорошо, что концовка такая интересная. Три клуба сохраняют очень хорошие шансы на чемпионство», – сказал Габулов.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с отрывом в очко.
    • Команда выиграла 5 последних сезонов РПЛ.
    • В финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» играет с ЦСКА.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2024 20:23
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