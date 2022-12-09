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    Габулов: «В «Химках» были люди, которые намеренно пытались сделать плохо. Умели красиво рассказывать сказки»

    Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал о своей работе в подмосковном клубе.

    – Чем Роман Терюшков занимался в ваше время в «Химках»?

    – Он был не в клубе, а рядом. Оказывал поддержку на разных уровнях, помогал взаимодействовать с городом. Это он очень хорошо делал. Переживал за клуб каждый домашний и выездной матч.

    – То есть взаимодействие с ним оцените положительно?

    – Плохого вообще ни про кого не скажу. Только про тех людей, которые намеренно пытаются сделать что‑то плохое. Такие люди в «Химках» были, к сожалению. Эти люди не столько приносили пользы, сколько вреда. Зато умели красиво рассказывать сказки учредителям.

    Я им это и в лицо говорил, и готов при общественности высказаться. Но в общественности, думаю, об этом нет смысла сильно кричать. Достаточно того, что я им в лицо сказал.

    – Один пример таких сказок?

    – Например, ситуация с лицензированием клуба. У «Химок» были задолженности на тот период. Как я понимал, учредителям рассказывались сказки, что получение лицензии реально и с этими долгами. Хотя я прямо говорил, что это невозможно. Что лицензию можно получить только после того, как все долги будут выплачены. Так и произошло. Только с третьего раза.

    Да, эти люди посодействовали в плане отсрочек в получении лицензии, потому что имеют тесные взаимоотношения в РФС. Но системно помочь они ничем не могли, только взбаламутили воду.

    – Сейчас эти люди в «Химках»?

    – Нет. Это даже не люди – один человек.

    – Этот человек – Сергей Анохин?

    – Пока фамилий называть не буду.

    • «Химки» идут на предпоследнем месте в РПЛ.
    • Команда набрала 12 очков в 17 турах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18408

      Cleaner 24 минуты назад

      То есть в провале Химок виноваты ВСЕ, кроме кривоногих "ФУТБОЛИСТОВ". Я правильно господина Габулова понял???...(

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