Габулов посоветовал нового тренера для ЦСКА: «При нем команда может стать чемпионом России на долгие годы»

Владимир Габулов объяснил, почему ЦСКА нужно сменить главного тренера.

– В чeм главная проблема ЦСКА?

– Я считаю, что в тренере. Понятно, что были второе место и Кубок России. Но системно, по масштабу личности и по амбициозности Федотов не совсем подходит такому великому клубу, как ЦСКА.

Да, Федотов очень грамотный специалист и глубоко разбирается в футболе, но масштаба и смелости в каких-то моментах не хватает.

Иногда получается, что команда не добирает очков, потому что не хватает определeнных решений.

– Тарханов видит следующим тренером ЦСКА Игнашевича. А вы?

– Я бы вообще не откладывал это в долгий ящик. Сергей полностью соответствует тем критериям, которые необходимы для достижения результата в ЦСКА.

Здесь и амбиции, и опыт, и уверенность, и смелость, и тренерские знания. Всe это будет передаваться футболистам. У Сергея большой тренерский потенциал, который в любом случае раскроется.

При прочих равных с Игнашевичем ЦСКА может стать чемпионом России на долгие годы. Было бы очень интересно наблюдать за противостоянием Семака и Игнашевича.