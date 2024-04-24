Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Габулов посоветовал нового тренера для ЦСКА: «При нем команда может стать чемпионом России на долгие годы»

    Габулов посоветовал нового тренера для ЦСКА: «При нем команда может стать чемпионом России на долгие годы»

    Владимир Габулов объяснил, почему ЦСКА нужно сменить главного тренера.

    – В чeм главная проблема ЦСКА?

    – Я считаю, что в тренере. Понятно, что были второе место и Кубок России. Но системно, по масштабу личности и по амбициозности Федотов не совсем подходит такому великому клубу, как ЦСКА.

    Да, Федотов очень грамотный специалист и глубоко разбирается в футболе, но масштаба и смелости в каких-то моментах не хватает.

    Иногда получается, что команда не добирает очков, потому что не хватает определeнных решений.

    – Тарханов видит следующим тренером ЦСКА Игнашевича. А вы?

    – Я бы вообще не откладывал это в долгий ящик. Сергей полностью соответствует тем критериям, которые необходимы для достижения результата в ЦСКА.

    Здесь и амбиции, и опыт, и уверенность, и смелость, и тренерские знания. Всe это будет передаваться футболистам. У Сергея большой тренерский потенциал, который в любом случае раскроется.

    При прочих равных с Игнашевичем ЦСКА может стать чемпионом России на долгие годы. Было бы очень интересно наблюдать за противостоянием Семака и Игнашевича.

    • Игнашевич сейчас тренирует «Балтику», которая борется за выживание в РПЛ.
    • ЦСКА идет на 6-м месте в чемпионате.
    • 57-летний Федотов возглавляет армейцев с июня 2022 года.

    Новости по теме
    ЦСКА, «Динамо» и «Крылья» поспорят за зимнего новичка «Сочи» 3
    КДК РФС вынес наказание для защитников ЦСКА Роши и Дивеева 2
    ЦСКА выпустил видеоролик к дерби со «Спартаком»: «Джикия сидит в запасе. Промес? Он тоже где-то сидит» 16
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.04.2024 16:08
    Рекомендуем
    Комментарии (20)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1713965701
    ...мысль не лишена смысла! Хотя, не лошадям решать, кто конюхом станет...
    Ответить
    АлексМак
    1713965819
    В принципе прав
    Ответить
    Plyash
    1713966359
    Давно пора Сергея Игнашевича позвать в ЦСКА,он трудяга и трезво оценивает саму игру и свои недочёты. Это не Юран и не Федотов,которые проигрывать не умеют,отсюда мат и неуважение к окружающим,не видят своих ошибок,и все у них виноваты,кроме них самих.
    Ответить
    andr45
    1713966572
    На мой взгляд лучше Черчесты Саламы фырт Станислава меринам не найти! Как футболист, многократный чемпион, как тренер неоднократно приводил свои команды к званию чемпионов, добился блестящих успехов, руководя сборной РФ, заслуженный тренер РФ. Думаю, что сам МОСТОВОЙ одобрит этот выбор!
    Ответить
    CSKA57
    1713966626
    Федотов изначально не подходил ЦСКА. И не смотря на то, что некоторые говорят, якобы благодаря гению Федотова ЦСКА удерживается выше середины турнирной таблицы, тренера нужно менять. Масштаба и смелости ему точно не хватает. А постоянные его отговорки, что команде хватило концентрации на последих минутах матча, уже стали неким мемом. Менять однозначно!
    Ответить
    gor77
    1713967630
    Собственно, Габулов прав. Ганчаренко и Федотов - нормальные тренеры, но... все видели, что в ЦСКА у них просто не получилось/не получается. Видимо, у каждого свой "потолок". Ментальность и уверенность - главные слагаемые Игнашевича. И это уже видно по "Балтике". Да болтает клуб, но, блин, видно как футболисты стараются и доверяют тренеру. А кто сказал, что Семак сразу в "Зените" стал работать? Так что, есть шанс Игнашевичу стать главным в ЦСКА!!!
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1713968565
    Ну всё полторы игры выиграл и сразу главным в цска, а почему не в барсу вместо хави?
    Ответить
    Цугундeр
    1713968698
    Этот коренник , пожалуй , потянет всю тройку . Только смех подкатывает ,как там Акинфеев ,переживёт ещё одного напарника в коучах ? Так дело ( со временем ) и до Головина дойдёт .
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1713969501
    Может, Абаскаля возьмёте? Он как раз не занят. )
    Ответить
    balam
    1713985042
    не, Абасраль в Локо пойдет. когда галактион застрелится
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+