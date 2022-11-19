Габулов определил тройку лучших вратарей ЧМ-2022

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов рассказал, каких голкиперов считает лучшими среди участников чемпионата мира в Катаре.

«Вратари в текущих условиях будут проявлять себя согласно своему уровню – достойно.

Интересно будет понаблюдать за Нойером, Куртуа, возможно, тер Стегеном и вратарями сборной Испании.

Зоммер? Это надежный вратарь. Я не замечал за ним фееричных матчей, но я думаю, он подтвердит свой уровень.

Вообще, топ-3 вратаря, которые сыграют на этом чемпионате мира – Куртуа, Нойер и Алисон. Последил бы еще за Менди», – заявил Габулов.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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