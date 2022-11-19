Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Габулов определил тройку лучших вратарей ЧМ-2022

    Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов рассказал, каких голкиперов считает лучшими среди участников чемпионата мира в Катаре.

    «Вратари в текущих условиях будут проявлять себя согласно своему уровню – достойно.

    Интересно будет понаблюдать за Нойером, Куртуа, возможно, тер Стегеном и вратарями сборной Испании.

    Зоммер? Это надежный вратарь. Я не замечал за ним фееричных матчей, но я думаю, он подтвердит свой уровень.

    Вообще, топ-3 вратаря, которые сыграют на этом чемпионате мира – Куртуа, Нойер и Алисон. Последил бы еще за Менди», – заявил Габулов.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Габулов поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре
    Габулов назвал лучшего вратаря сборной России 1
    Габулов назвал лучшего вратаря осенней части сезона РПЛ
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11