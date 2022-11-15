ЧМ-2022: заявки команд, составы

Становятся известны финальные составы команд на чемпионат мира-2022 в Катаре. Мы собрали в одном посте все уже оглашенные составы. По клику на сборную откроется ее заявка.
Группа А: Нидерланды, Сенегал, Катар, Эквадор.
Группа В: Иран, США, Уэльс, Англия.
Группа С: Польша, Саудовская Аравия, Мексика, Аргентина.
Группа D: Франция, Дания, Австралия, Тунис.
Группа Е: Коста-Рика, Япония, Германия, Испания.
Группа F: Марокко, Бельгия, Хорватия, Канада.
Группа G: Камерун, Бразилия, Сербия, Швейцария.
Группа Н: Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана.
- Турнир стартует 20 ноября.
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Источник: Бомбардир.ру