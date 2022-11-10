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    ЧМ-2022: заявки команд, составы

    Становятся известны финальные заявки команд на чемпионат мира-2022. Мы собрали в одном посте все уже оглашенные составы. По клику на сборную откроется ее состав.

    Группа А: Нидерланды, Сенегал, Катар, Эквадор.

    Группа В: Иран, США, Уэльс, Англия.

    Группа С: Польша, Саудовская Аравия, Мексика, Аргентина.

    Группа D: Франция, Дания, Австралия, Тунис.

    Группа Е: Коста-Рика, Япония, Германия, Испания.

    Группа F: Марокко, Бельгия, Хорватия, Канада.

    Группа G: Камерун, Бразилия, Сербия, Швейцария.

    Группа Н: Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана.

    • Турнир стартует 20 ноября.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +912

      ARSteven89 43 минуты назад

      Можно закрепить эту статью в основной колонке слева, чтобы все могли сразу найти нужную сборную. Дней 10 это точно будет актуально)

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      Рейтинг: +8170

      vladik12 1 час назад

      Удобно!

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