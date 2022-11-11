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    Стал известен состав сборной Сербии на ЧМ-2022

    Тренерский штаб сборной Сербии выбрал 26 футболистов для участия в чемпионате мира.

    Вратари: Марко Дмитрович («Севилья»), Предраг Райкович («Мальорка»), Ваня Милинкович-Савич («Торино»);

    Защитники: Стефан Митрович («Хетафе»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Страхинья Павлович («Зальцбург»), Милош Велькович («Вердер»), Филип Младенович («Легия»), Страхинья Эракович («Црвена Звезда»), Срджан Бабич («Альмерия»);

    Полузащитники: Неманья Гудель («Севилья»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Саша Лукич («Торино»), Марко Груйич («Порту»), Филип Костич («Ювентус»), Урош Рачич («Брага»), Иван Илич, Дарко Лазович (оба – «Верона»), Андрия Живкович (ПАОК);

    Нападающие: Душан Тадич («Аякс»), Александар Митрович («Фулхэм»), Душан Влахович («Ювентус»), Филип Джуричич («Сампдория»), Лука Йович («Фиорентина»), Неманья Радоньич («Торино»).

    • ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе соперниками Сербии будут Бразилия, Швейцария и Камерун.

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    Источник: твиттер Футбольного союза Сербии

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +37

      F@nat1k 19 минут назад

      обязаны воходить

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      Рейтинг: +8176

      vladik12 28 минут назад

      Увы, невыход из группы.

      0
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      Рейтинг: +8176

      vladik12 38 минут назад

      Наконец-то наши выкатили состав.

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      Рейтинг: +645

      Mityai90 48 минут назад

      Удачи братья!

      4
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      Рейтинг: +16324

      Fusballer 51 минуту назад

      Удачи, братушки! Буду болеть за вас!

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