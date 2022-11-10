Сборная Германии назвала состав на ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной Германии назвал состав команды на ЧМ-2022.
Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»), Кевин Трапп («Айнтрахт»);
Защитники: Маттиас Гинтер, Кристиан Гюнтер (оба – «Фрайбург»), Нико Шлоттербек, Никлас Зюле (оба – «Боруссия» Д), Лукас Клостерманн, Давид Раум (оба – «Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал»), Армель Белла Кочап («Саутгемптон»), Тило Керер («Вест Хэм»);
Полузащитники: Леон Горетцка, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Томас Мюллер (все – «Бавария»), Юлиан Брандт, Карим Адейеми (оба – «Боруссия» Д), Марио Гетце («Айнтрахт»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Кай Хаверц («Челси»);
Нападающие: Серж Гнабри, Лерой Зане (оба – «Бавария»), Никлас Фуллкруг («Вердер»), Йонас Хофманн («Боруссия» М), Юссуфа Мукоко («Боруссия» Д).
- Соперники немцев по группе ЧМ – Испания, Коста-Рика и Япония.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
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