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    Сборная Германии назвала состав на ЧМ-2022

    Тренерский штаб сборной Германии назвал состав команды на ЧМ-2022.

    Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»), Кевин Трапп («Айнтрахт»);

    Защитники: Маттиас Гинтер, Кристиан Гюнтер (оба – «Фрайбург»), Нико Шлоттербек, Никлас Зюле (оба – «Боруссия» Д), Лукас Клостерманн, Давид Раум (оба – «Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал»), Армель Белла Кочап («Саутгемптон»), Тило Керер («Вест Хэм»);

    Полузащитники: Леон Горетцка, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Томас Мюллер (все – «Бавария»), Юлиан Брандт, Карим Адейеми (оба – «Боруссия» Д), Марио Гетце («Айнтрахт»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Кай Хаверц («Челси»);

    Нападающие: Серж Гнабри, Лерой Зане (оба – «Бавария»), Никлас Фуллкруг («Вердер»), Йонас Хофманн («Боруссия» М), Юссуфа Мукоко («Боруссия» Д).

    • Соперники немцев по группе ЧМ – Испания, Коста-Рика и Япония.
    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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    Источник: сайт Немецкого футбольного союза

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