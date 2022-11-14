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    Стал известен состав сборной Ирана на ЧМ-2022, Азмун – в заявке

    Тренерский штаб сборной Ирана выбрал 26 футболистов для участия в чемпионате мира.

    В итоговый состав включен экс-нападающий «Зенита», «Рубина» и «Ростова» Сердар Азмун.

    Была вероятность, что игрока «Байера» не возьмут на турнир.

    Вратари: Алиреза Беиранванд («Персеполис»), Амир Абедзаде («Понферрадина»), Хоссейн Хоссейни («Эстеглал»), Паям Ниазманд («Сепахан»);

    Защитники: Маджид Хоссейни («Трабзонспор»), Хоссейн Канаани («Аль-Ахли»), Шоджа Халилзаде («Аль-Ахли»), Мортеза Пурлиганджи («Аль-Араби»), Садег Мохаррами («Локомотива» Загреб), Милад Мохаммади («Гент»), Эхсан Хаджсафи (АЕК), Рамин Резаэян («Персеполис»), Аболфазл Джалали («Эстеглал»);

    Полузащитники: Саид Эзатолахи («Вайле»), Али Карими («Кайсериспор»), Ахмад Нуроллахи («Шабаб Аль-Ахи»), Рузбе Чешми («Эстегляль»), Вахид Амири («Персеполис»), Саман Годдос («Брентфорд»), Алиреза Джаханбакш («Фейеноорд»), Али Голизаде («Шарлеруа»), Мехди Тораби («Персеполис»);

    Нападающие: Сердар Азмун («Байер»), Мехди Тареми («Порту»), Карим Ансарифард (АЕК).

    • ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе соперниками Ирана будут Англия, США и Уэльс.

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    Источник: Gol Bezan

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16413

      Fusballer 3 часа назад

      Местами спорт вне политики)))

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