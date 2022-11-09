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    Ловрен и три экс-игрока РПЛ – в составе сборной Хорватии на ЧМ-2022

    Сборная Хорватии назвала состав на чемпионат мира в Катаре.

    В список из 26 футболистов попал защитник «Зенита» Деян Ловрен, а также Никола Влашич (экс-ЦСКА), Марио Пашалич (экс-«Спартак») и Марко Ливайя (экс-«Рубин»).

    Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» З), Ивица Ивушич («Осиек»), Иво Грбич («Атлетико»).

    Защитники: Домагой Вида (АЕК), Деян Ловрен («Зенит»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Йосип Юранович («Селтик»), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Борна Соса («Штутгарт»), Йосип Станишич («Бавария»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Йосип Шутало («Динамо» З).

    Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марсело Брозович («Интер»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Ловро Майер («Ренн»), Кристиан Якич («Айнтрахт»), Лука Сучич («Зальцбург»).

    Нападающие: Иван Перишич («Тоттенхэм»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович, Мислав Оршич (оба – «Динамо» З), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Ливайя («Хайдук»).

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Хорватия сыграет в одной группе с Бельгией, Канадой и Марокко.

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    Источник: сайт Хорватской федерации футбола

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    Сегодня, 13:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7142

      Беспонтий 1 час назад

      деян красавчик
      грамотно сберёг себя для фестиваля

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