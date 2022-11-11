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    Стал известен состав сборной Сенегала на ЧМ-2022

    Тренерский штаб сборной Сенегала выбрал 26 футболистов для участия в чемпионате мира.

    Нападающий «Баварии» Садио Мане вошел в итоговый состав, несмотря на травму.

    Вратари: Эдуар Менди («Челси»), Альфред Гомис («Ренн»), Сени Дьенг («Куинз Парк Рейнджерс);

    Защитники: Калиду Кулибали («Челси»), Абду Диалло («ПСЖ»), Юссуф Сабали («Бетис»), Фоде Балло‑Туре («Милан»), Пап Абу Сиссе («Олимпиакос»), Исмаил Якобс («Монако»), Формоз Менди («Амьен»);

    Полузащитники: Идрисса Гуйе («Эвертон»), Шейку Куяте («Кристал Пэлас»), Нампали Менди («Лестер»), Крепин Диатта («Монако»), Пап Гуйе («Марсель»), Пап Матар Сарр («Тоттенхэм»), Пате Сисс («Райо Вальекано»), Мустафа Нейм («Пафос»), Лум Ндиайе («Алавес»);

    Нападающие: Садио Мане («Бавария»), Исмаила Сарр («Уотфорд»), Булайе Диа («Салернитана»), Бамба Дьенг («Марсель»), Фамара Дьедью («Аланьяспор»), Николас Джексон («Вильярреал»), Илиман Ндиайе («Шеффилд Юнайтед»).

    • ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе соперниками Сенегала будут Нидерланды, Катар и Эквадор.

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    Источник: твиттер Федерации футбола Сенегала

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    Сегодня, 13:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8172

      vladik12 54 минуты назад

      Ребятишки должны выходить в 1/8 вслед за Нидерландами.

      0
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      Рейтинг: +921

      ARSteven89 1 час назад

      Доктора подлечат сухожилие ещё и на поле выскочит)

      0
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      ...
      Рейтинг: +548

      Октавиус > ARSteven89 16 минут назад

      вроде как шаманы должны подшаманить

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