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    Сборная Уругвая назвала состав на ЧМ-2022

    Тренерский штаб сборной Уругвая определился с итоговым составом на чемпионат мира.

    Вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Серхио Рочет («Насьональ»), Себастьян Соса («Индепендьенте»);

    Защитники: Хосе-Мария Хименес («Атлетико»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Диего Годин («Атлетико Минейро»), Мартин Касерес («Лос-Анджелес Гэлакси»), Рональд Араухо («Барселона»), Хосе Луис Родригес («Насьональ»), Луис Эспино («Кадис»), Матиас Оливера («Наполи»), Матиас Винья («Рома»);

    Полузащитники: Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Федерико Вальверде («Реал»), Фелипе Карбальо («Насьональ»), Матиас Весино («Лацио»), Джорджиан Де Арраскаэта («Фламенго»), Факундо Пельистри («Манчестер Юнайтед»), Мартин Сатриано («Эмполи»), Факундо Торрес («Орландо Сити»);

    Нападающие: Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Луис Суарес («Насьональ»), Эдинсон Кавани («Валенсия»), Николас Лопес («Тигрес»).

    • ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе Уругвай сыграет с Южной Кореей, Португалией и Ганой.

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    Источник: сайт Уругвайской футбольной ассоциации

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