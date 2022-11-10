Стал известен состав сборной Англии на ЧМ-2022

Очень странное решение - Филлипс, он вообще практически не играл в этом сезоне, только оправился от травмы.
Тренерский штаб сборной Англии огласил итоговый состав на ЧМ-2022.
Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поп («Ньюкасл»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»);
Защитники: Люк Шоу, Гарри Магуайр (оба – «Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»), Конор Коди («Эвертон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Бен Уайт («Арсенал»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);
Полузащитники: Мэйсон Маунт, Конор Галлахер (оба – «Челси»), Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Джуд Беллингем («Боруссия» Д);
Нападающие: Фил Фоден, Джек Грилиш (оба – «Манчестер Сити»), Рахим Стерлинг («Челси»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Букайо Сака («Арсенал»), Каллум Уилсон («Ньюкасл»), Джеймс Мэддисон («Лестер»).
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- На групповом этапе соперниками Англии будут США, Иран и Уэльс.
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