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    Сборная Аргентины назвала состав на ЧМ-2022

    Тренерский штаб сборной Аргентины определился с итоговым составом на чемпионат мира.

    Вратари: Эмилиано Мартинес, Херонимо Рульи, Франко Армани;

    Защитники: Науэль Мартинес, Гонсало Монтиэль, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Лисандро Мартинес, Маркос Акунья, Николас Тальяфико, Хуан Фойт;

    Полузащитники: Родриго де Пауль, Леандро Паредес, Алексис Мак Аллистер, Гидо Родригес, Энцо Фернандес, Эсекьель Паласиос;

    Нападающие: Анхель Ди Мария, Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес, Николас Гонсалес, Хоакин Корреа, Пауло Дибала, Лионель Месси.

    • ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе соперниками Аргентины будут Саудовская Аравия, Мексика и Польша.

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    Источник: твиттер сборной Аргентины

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1497

      koli4ka 39 минут назад

      в каждой линии по Мартинесу,хто ж это выдержит?

      0
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      Рейтинг: +787

      Эном айс 45 минут назад

      Хрен с ним с местечковым патриотизмом..)Но никогда не понимал что делает
      Леандро (да пускай Лиссандро))) Паредес в этих именитых клубах, да ещё и в сборной.
      --
      А вообще, Аргентина , вперёд!)
      Не, ну кроме Сербии и Камеруна, конечно. Тут сразу назад.)

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