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    Сборная Швейцарии назвала состав на ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин объявил состав национальной команды на ЧМ-2022.

    Вратари: Янн Зоммер («Боруссия» М), Йонас Омлин («Монпелье»), Грегор Кобель («Боруссия» Д); Филипп Кен («Зальцбург»);

    Защитники: Сильван Видмер («Майнц»), Нико Эльведи («Боруссия» Менхенгладбах), Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Рикардо Родригес («Торино»), Эрай Комерт («Валенсия»), Фабиан Шер («Ньюкасл»);

    Полузащитники: Фабиан Фрай («Базель»), Ремо Фройлер («Ноттингем Форест»), Гранит Джака («Арсенал»), Ренато Штеффен («Лугано»), Денис Закария («Челси»), Джибриль Соу («Айнтрахт»), Мишель Эбишер («Болонья»), Джердан Шакири («Чикаго»), Ардон Яшари («Люцерн»), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Эдимилсон Фернандеш («Майнц»), Фабиан Ридер («Янг Бойз»);

    Нападающие: Бриль Эмболо («Монако»), Рубен Варгас («Аугсбург»), Харис Сеферович («Галатасарай»), Ноа Окафор («Зальцбург»).

    • Швейцария сыграет в одной группе с Камеруном, Бразилией и Сербией.
    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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    Источник: сайт Швейцарского футбольного союза

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