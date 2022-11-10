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    Стал известен состав сборной Португалии на ЧМ-2022

    Тренерский штаб сборной Португалии выбрал 26 футболистов для участия в чемпионате мира.

    Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»);

    Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба – «Манчестер Сити»), Антониу Силва («Бенфика»), Пепе («Порту»), Данилу Перейра, Нуну Мендеш (оба – «ПСЖ»), Рафаэль Геррейру («Боруссия» Д);

    Полузащитники: Жоау Мариу («Бенфика»), Вильям Карвалью («Бетис»), Жоау Палинья («Фулхэм»), Рубен Невеш, Матеуш Нунеш (оба – «Вулверхэмптон»), Витинья («ПСЖ»), Отавио («Порту»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

    Нападающие: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Жоау Фелиш («Атлетико»), Рафаэль Леау («Милан»), Андре Силва («РБ Лейпциг»), Гонсалу Рамуш («Бенфика»), Рикарду Орта («Брага»).

    • ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе соперниками Португалии станут Уругвай, Южная Корея и Гана.

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    Источник: сайт Федерации футбола Португалии

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6045

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Одна из тех сборных за которые буду болеть. Выигрывают проигрывают. Но всегда играют упорно и ярко

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