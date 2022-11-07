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    Стал известен итоговый состав сборной Бразилии на ЧМ-2022

    Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Тите определился с финальной заявкой команды на чемпионат мира.

    В итоговый состав попали 26 футболистов.

    Вратари: Алисон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Уэвертон («Палмейрас»);

    Защитники: Алекс Сандро, Бремер, Данило (все – «Ювентус»), Алекс Теллес («Севилья»), Дани Алвес («Пумас»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Тиаго Силва («Челси»);

    Полузащитники: Каземиро, Фред (оба – «Манчестер Юнайтед»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Фабиньо («Ливерпуль»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»);

    Нападающие: Антони («Манчестер Юнайтед»), Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус (оба – «Арсенал»), Неймар («ПСЖ»), Педро («Фламенго»), Рафинья Диас («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Родриго, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»).

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Бразилия сыграет в одной группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

    Convocação Copa do Mundo FIFA Qatar 2022

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    Источник: сайт Бразильской конфедерации футбола

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +906

      ARSteven89 51 минуту назад

      Не хватает третьего Габриэла из "Арсенала"! Коутиньо и Бобби Фирмино в пролёте!
      39-летний! Фланговый! Защитник! Дани Алвес на кой?!!! Если Тите останется тренером, то Тиагу Силва и Дани Алвес ещё и на следующий ЧМ в Северную Америку поедут )))

      0
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      Рейтинг: +16280

      Fusballer 1 час назад

      А где Клаудиньо, Малком, Вендел, Родригао, Дуглас Сантос, Мантуан, Иван?

      0
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      Рейтинг: +805

      sined1951 > Fusballer 1 час назад

      Зенитовцы составят костяк олимпийской сборной Бразилии.

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      Рейтинг: +6042

      Красногорск_Фан > Fusballer 59 минут назад

      Готовятся к мачтам с Торпедо и Факелом. Вообще хорошо что не летают на игры в южную Америку. Это тяжелый перелет. И так - не отвлекаются от домашних побед Зенита.

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      Рейтинг: +7110

      Беспонтий > Fusballer 57 минут назад

      ждут отмашки от Айртона

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      Рейтинг: +16280

      Fusballer > sined1951 54 минуты назад

      Староваты.Только Мантуан подходит по основному возрасту. Хотя трёх игроков любого возраста можно заявить, конечно.

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