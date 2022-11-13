Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Канада назвала состав на чемпионат мира-2022

    Сборная Канады огласила заявку на чемпионат мира-2022.

    Вратари: Джеймс Пантемис, Милан Борян, Дейн Сен Клер.

    Защитники: Сэм Адекугбе, Джоэль Уотерман, Алистер Джонстон, Ричи Ларьи, Камаль Миллер, Стивен Витория, Дерек Корнелиус.

    Полузащитники: Лайам Фрейзер, Исмаэль Коне, Марк-Энтони Кайе, Дэвид Вутерспун, Хонатан Осорио, Атиба Хатчинсон, Стефен Эустакиу, Самуэль Пьетт.

    Нападающие: Лиам Миллар, Лукас Кавальини, Айки Угбо, Тажон Бьюкэнан, Джонатан Дэвид, Кайл Ларин, Альфонсо Дэвис, Дэвид Хойлетт.

    ЧМ-2022: заявки команд, составы

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    ЧМ-2022: заявки команд, составы 24
    Стало известно, как Фати отпраздновал вызов на ЧМ-2022
    Камавинга – новая надежда Франции: он родился в лагере беженцев и чуть не ушел из футбола из-за пожара в доме. Теперь поедет на ЧМ
    Источник: CanadaSoccer

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11