Сборная Мексики назвала состав на ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной Мексики объявил состав команды на чемпионате мира в Катаре.
Вратари: Гильермо Очоа («Америка»), Альфредо Талавера («Хуарес»), Родольфо Кота («Леон»);
Защитники: Хорхе Санчес («Аякс»), Кевин Альварес («Пачука»), Нестор Араухо («Америка»), Хоан Васкес («Кремонезе»), Эктор Морено, Сесар Монтес, Хесус Гальярдо (все – «Монтеррей»), Херардо Артеага («Генк»);
Полузащитники: Андрес Гуардадо («Бетис»), Эктор Эррера («Хьюстон»), Карлос Родригес, Орбелин Пинеда (оба – «Крус Асуль»), Эрик Гутьеррес (ПСВ), Луис Чавес («Пачука»), Эдсон Альварес («Аякс»), Луиш Ромо («Монтеррей»);
Нападающие: Алексис Вега («Гвадалахара»), Ирвинг Лосано («Наполи»), Рауль Хименес («Вулверхэмптон»), Роберто Альварадо («Крус Асуль»), Уриэль Антуна («Гвадалахара»), Энри Мартин («Америка»), Рохелио Фунес Мори («Монтеррей»).
- ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.
- Мексика сыграет в одной группе с Аргентиной, Польшей и Саудовской Аравией.
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