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    Сборная Испании объявила состав на ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал 26 игроков, которые будут готовиться к чемпионату мира.

    Вратари: Унаи Симон, Давид Рая, Роберт Санчес;

    Защитники: Пау Торрес, Жорди Альба, Хосе Луис Гайя, Уго Гильямон, Эрик Гарсия, Сесар Аспиликуэта, Даниэль Карвахаль, Эмерик Ляпорт;

    Полузащитники: Серхио Бускетс, Родри, Педри, Коке, Гави, Карлос Солер, Маркос Льоренте;

    Нападающие: Иньяки Уильямс, Альваро Мората, Марко Асенсио, Ансу Фати, Пабло Сарабия, Йереми Пино, Ферран Торрес, Дани Ольмо.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Испания на групповом этапе сыграет с Германией, Японией и Коста-Рикой.

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    Источник: сайт королевской футбольной федерации Испании

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