Габулов: «Сафонов докажет всей Европе, что он 1-й номер «ПСЖ»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался об игре Матвея Сафонова за «ПСЖ».

Сафонов накануне провел 2-й матч за «ПСЖ» в этом сезоне.

Оба – на ноль.

Парижане набрали на общем этапе Лиги чемпионов 13 очков после 6 туров и гарантировали себе попадание в плей-офф.

«Матвей однозначно давно заслуживал возможности получить место в стартовом составе. Матвей сильнее Люки Шевалье, которого пригласили в «ПСЖ».

Думаю, что Сафонов своими действиями на футбольном поле докажет всей Франции, всей Европе, тренерскому штабу и руководителям, что он однозначно первый номер в «ПСЖ», – сказал Габулов.