Габулов назвал тренера, который сделает «Динамо» чемпионом

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов сказал, какой тренер сможет добиться победы в РПЛ с бело-голубыми.

«Хотел бы видеть в «Динамо» тренера, который даст результат, стабильность и сможет достичь победы в чемпионате.

Если рассуждать объективно, единственная кандидатура, которая может достичь этого результата сегодня, – Станислав Черчесов. Его опыт, амбиции, знания, понимание футбола, умение настраивать и готовить на протяжении всего сезона говорят о том, что только он на сегодняшний день сможет это сделать.

Он своим опытом уже доказал. Думаю, он очень хочет победить в чемпионате России. Может получиться хорошее взаимодействие, если «Динамо» пригласит Черчесова. Однако на сегодняшний день он является тренером «Ахмата». Также неизвестно, хочет ли он сам», – сказал Габулов.