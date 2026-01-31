Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
Габулов одним прилагательным описал шансы Сафонова стать основным в «ПСЖ»

31 января, 17:20
2

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов оценил ситуацию Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Шансы стать основным вратарeм у Матвея высокие. Если бы не травма, то мы бы сейчас об этом не говорили, и Сафонов уже был бы основным. Ценой этой травмы он заработал для клуба трофей, поэтому считаю, что всe, что не происходит, – всe к лучшему.

И благодаря своему характеру он доказал всему миру, что способен быть первым номером в лучшем клубе Европы», – сказал Габулов.

  • До матча ЛЧ против «Ньюкасла» россиянин не играл с 17 декабря, когда получил травму руки в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго», в котором отразил 4 послематчевых пенальти.
  • 26-летний Сафонов в этом сезоне провел за «ПСЖ» 5 встреч, пропустил 4 гола, сыграл на ноль в 2 встречах.
  • Парижане вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: «Советский спорт»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Габулов Владимир Сафонов Матвей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1769872870
Оценил одним прилагательным! Занавес...
Ответить
zigbert
1769877765
Пока ещё ничего для Сафонова не потеряно. Ведь в ПСЖ он появился совсем неслучайно.
Ответить
