Габулов одним прилагательным описал шансы Сафонова стать основным в «ПСЖ»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов оценил ситуацию Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Шансы стать основным вратарeм у Матвея высокие. Если бы не травма, то мы бы сейчас об этом не говорили, и Сафонов уже был бы основным. Ценой этой травмы он заработал для клуба трофей, поэтому считаю, что всe, что не происходит, – всe к лучшему.
И благодаря своему характеру он доказал всему миру, что способен быть первым номером в лучшем клубе Европы», – сказал Габулов.
- До матча ЛЧ против «Ньюкасла» россиянин не играл с 17 декабря, когда получил травму руки в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго», в котором отразил 4 послематчевых пенальти.
- 26-летний Сафонов в этом сезоне провел за «ПСЖ» 5 встреч, пропустил 4 гола, сыграл на ноль в 2 встречах.
- Парижане вышли в плей-офф Лиги чемпионов.
Источник: «Советский спорт»