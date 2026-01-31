Габулов одним прилагательным описал шансы Сафонова стать основным в «ПСЖ»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов оценил ситуацию Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Шансы стать основным вратарeм у Матвея высокие. Если бы не травма, то мы бы сейчас об этом не говорили, и Сафонов уже был бы основным. Ценой этой травмы он заработал для клуба трофей, поэтому считаю, что всe, что не происходит, – всe к лучшему.

И благодаря своему характеру он доказал всему миру, что способен быть первым номером в лучшем клубе Европы», – сказал Габулов.