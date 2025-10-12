Виктор Гусев ответил Габулову на его слова про Карпина

Комментатор Виктор Гусев отреагировал на слова бывшего вратаря «Динамо» Владимира Габулова. Он заявил, что Валерий Карпин не подходит для московской команды.

– Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказал мнение, что Карпин – не тренер для «Динамо». Каково ваше мнение?

– Что значит: не для «Динамо»? Так можно говорить про любого тренера клуба. Если команда играет успешно, мы говорим, что Семак – тренер для «Зенита». Стоит команде оступиться, мы говорим обратное. Нужно хорошо знать ситуацию, присутствовать на установках, чтобы так говорить. Это очень лихая оценка.