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Габулов назвал лучшего вратаря 2022 года

22 декабря 2022, 20:57
2

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов рассказал, кого считает лучшим голкипером уходящего года.

«Здесь нужно анализировать все турниры, в которых вратари участвовали: внутренние первенства, выступления в сборной и в еврокубках.

Если учитывать все эти факторы, то, думаю, лучшим вратарeм года должен стать Тибо Куртуа, потому что человек вытащил для «Реала» Лигу чемпионов, ярко провeл групповой этап чемпионата мира.

Также Куртуа стабильно выступает на высочайшем уровне в чемпионате Испании», – заявил Габулов.

  • Куртуа в 2022 году выиграл с «Реалом» Примеру и ЛЧ.
  • Со сборной Бельгии он не вышел из группы на ЧМ-2022.

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​​​​​​​https://www.championat.com/football/news-4936863-vladimir-gabulov-rasskazal-kogo-schitaet-luchshim-vrataryom-2022-goda.html?utm_source=copypaste

https://www.championat.com/football/news-4936863-vladimir-gabulov-rasskazal-kogo-schitaet-luchshim-vrataryom-2022-goda.html?utm_source=copypaste

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Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Испания. Примера Реал Бельгия Габулов Владимир Куртуа Тибо
Комментарии (2)
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САДЫЧОК
1671735145
Лучший Мартинес ! Который сделал Месси чемпионом , сделав сейв на последней минуте и который отбил послематчевые пенальти , в 2 х матчах . Он , навсегда стал отморозком , придурком и хорошим вратарем , в одном лице !
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zigbert
1671785251
По играм в ЛЧ он был безусловно лучшим. В чемпионате Испании тоже сыграл неплохо. А вот на ЧМ-2022 был не столь заметен, как и вся команда Бельгии.
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