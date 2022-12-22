Габулов назвал лучшего вратаря 2022 года

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов рассказал, кого считает лучшим голкипером уходящего года.

«Здесь нужно анализировать все турниры, в которых вратари участвовали: внутренние первенства, выступления в сборной и в еврокубках.

Если учитывать все эти факторы, то, думаю, лучшим вратарeм года должен стать Тибо Куртуа, потому что человек вытащил для «Реала» Лигу чемпионов, ярко провeл групповой этап чемпионата мира.

Также Куртуа стабильно выступает на высочайшем уровне в чемпионате Испании», – заявил Габулов.

Куртуа в 2022 году выиграл с «Реалом» Примеру и ЛЧ.

Со сборной Бельгии он не вышел из группы на ЧМ-2022.

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https://www.championat.com/football/news-4936863-vladimir-gabulov-rasskazal-kogo-schitaet-luchshim-vrataryom-2022-goda.html?utm_source=copypaste