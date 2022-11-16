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    Габулов назвал лучшего вратаря сборной России

    Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов считает Александра Селихова лучшим вратарем команды сейчас.

    — Кто из вратарей выйдет в старте с Таджикистаном?

    — Три оставшихся голкипера равны. У Антона Шунина больше опыта выступления за сборную России. Селихов находится в лучшей форме по сравнению с остальными вратарями. Сергея Песьякова тренерский штаб сборной знает лучше. Посмотрим, какое решение примет тренерский штаб.

    • Товарищеский матч Таджикистан – Россия состоится завтра, 17 ноября.
    • 28-летний Селихов стоит 2,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Селихова 15 матчей, 15 пропущенных голов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11220

      alex1951 15 минут назад

      Из скромности Габулов не назвал фамилиё Габулов)))

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