Габулов назвал лучшего вратаря сборной России

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов считает Александра Селихова лучшим вратарем команды сейчас.

– Кто из вратарей выйдет в старте с Таджикистаном?

– Три оставшихся голкипера равны. У Антона Шунина больше опыта выступления за сборную России. Селихов находится в лучшей форме по сравнению с остальными вратарями. Сергея Песьякова тренерский штаб сборной знает лучше. Посмотрим, какое решение примет тренерский штаб.

Товарищеский матч Таджикистан – Россия состоится завтра, 17 ноября.

28-летний Селихов стоит 2,5 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у Селихова 15 матчей, 15 пропущенных голов.

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию