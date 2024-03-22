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    Танасиевич рассказал о мести Веллитону за Габулова

    Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич вспомнил, как отомстил экс-спартаковцу Веллитону за травму своего вратаря Владимира Габулова.

    – Я в составе «Динамо» играл против «Спартака» в Химках. Веллитон пошел в стык с Габуловым – мог перепрыгнуть через Володю, но двинул ногой в голову и сломал ему челюсть. У меня уже была желтая, и я не мог жестко вступиться за нашего вратаря – тогда бы оставил «Динамо» вдесятером. И вот на сборах пришло время для ответа.

    – Как ответили?

    – Несколько раз катился под него в подкатах, провоцировал. Потому что не понимал, зачем он так поступил с Габуловым. Ладно, если бы жестко сыграл против нас, защитников. Но зачем на вратаря? После той ситуации с Володей он же еще с Игорем Акинфеевым пошел в стык, там Игорь кресты порвал.

    – Мстили, в общем.

    – На сборах все были рады сыграть против «Спартака» – но у меня в голове было совсем другое. И я свое дело сделал. Тогда Веллитон занервничал, мы начали толкаться, а потом он и с кулаками на меня пошел. Закусились на 5–7 секунд, и нас разняли.

    • Танасиевич был в «Динамо» в 2003-2009 годах.
    • В течение этого времени игрок побывал в «Ростове» в аренде.
    • Всего за «Динамо» у Танасиевича 138 игр.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (2)
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    neim
    1711121966
    Да уж, "железный" был защитник, не ломался от слова совсем, а играл очень жёстко, не жалея ни себя, ни соперников. В Динамо сейчас такой бы очень не помешал !
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