Танасиевич рассказал о мести Веллитону за Габулова

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич вспомнил, как отомстил экс-спартаковцу Веллитону за травму своего вратаря Владимира Габулова.

– Я в составе «Динамо» играл против «Спартака» в Химках. Веллитон пошел в стык с Габуловым – мог перепрыгнуть через Володю, но двинул ногой в голову и сломал ему челюсть. У меня уже была желтая, и я не мог жестко вступиться за нашего вратаря – тогда бы оставил «Динамо» вдесятером. И вот на сборах пришло время для ответа.

– Как ответили?

– Несколько раз катился под него в подкатах, провоцировал. Потому что не понимал, зачем он так поступил с Габуловым. Ладно, если бы жестко сыграл против нас, защитников. Но зачем на вратаря? После той ситуации с Володей он же еще с Игорем Акинфеевым пошел в стык, там Игорь кресты порвал.

– Мстили, в общем.

– На сборах все были рады сыграть против «Спартака» – но у меня в голове было совсем другое. И я свое дело сделал. Тогда Веллитон занервничал, мы начали толкаться, а потом он и с кулаками на меня пошел. Закусились на 5–7 секунд, и нас разняли.